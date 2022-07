GP Áustria F1: Charles Leclerc regressa às vitórias na “casa” da Red Bull | AutoSport

Charles Leclerc venceu a corrida do GP da Áustria no circuito de Red Bull Ring. 3 meses depois da última vitória, o monegasco regressou aos triunfos depois de uma corrida intensa. Não foi uma corrida fácil para a Ferrari, que surpreendeu com o ritmo em corrida depois do que tinha demonstrado Max Verstappen nos treinos livres e na Sprint. No entanto, o RB18 não geriu tão bem os pneus como o F1-75 e esse foi maior argumento de Leclerc para conquistar a vitória em Spielberg. Já nas últimas voltas, Leclerc teve um problema com o pedal do acelerador e perdeu algum terreno para o seu mais direto adversário, mas conseguiu levar o carro até ao fim sem perder a posição.

Carlos Sainz estava na discussão por uma posição no pódio, possivelmente até a Ferrari podia ter conquistado o 1-2, não fosse um problema na unidade motriz italiana no carro do espanhol ter terminado com essa possibilidade já na fase final da corrida. Quem beneficiou foi Lewis Hamilton que regressa ao pódio, terminando no terceiro lugar.

George Russell, que chegou a ser penalizado por um toque com Sergio Pérez – que não terminou a corrida – conseguiu subir na classificação e terminou no quarto lugar, somando pontos importantes para a equipa de Brackley.

Esteban Ocon conquistou um bom sexto lugar, seguido de Mick Schumacher que voltou a somar pontos esta época, depois de se estrear na corrida passada em Silverstone. Seguiram-se Lando Norris, que teve uma corrida sólida, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Fernando Alonso fechou o top 10, mas está sob investigação pelos comissários da FIA, por alegado ‘unsafe release’ durante a última paragem na box.

Em atualização