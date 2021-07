GP Áustria F1, Charles Leclerc: “Não passar à Q3 era parte do plano” | AutoSport

A Ferrari não teve uma boa sessão de qualificação, com ambos os carros eliminados na Q2. A Ferrari surpreendeu ao colocar pneus médios nos dois carros, quando já estavam na zona de eliminação e Charles Leclerc disse que tal fazia parte do plano da Scuderia:

“Era parte do plano não ir à Q3 para ser honesto, porque queríamos ter escolha livre de pneus para amanhã. Por outro lado, estou um pouco desapontado. O melhor teria sido ir à Q3 com pneus médios, o que a Williams conseguiu fazer com o George Russell o que é impressionante e é o que me deixa um pouco desapontado. Estar atrás da Williams não é bom. Mas temos um bom carro para a corrida, e estamos otimistas para amanhã, mas temos de analisar bem a estratégia para amanhã pois temos muitos carros à nossa frente que começarão a corrida com os médios.”