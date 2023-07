GP Áustria F1, Charles Leclerc: “maximizamos o que era possível tirar do carro” | AutoSport

Depois de ter ficado à porta do pódio no Canadá, Charles Leclerc tirou bom partido dos recentes upgrades da Ferrari para obter o seu melhor resultado do ano, o segundo lugar, melhorando o pódio no Azerbaijão. É pouco para a Ferrari, mas é o melhor possível face ao que andam hoje em dia os Red Bull: “é verdade, na sexta-feira e hoje maximizamos o que era possível tirar do carro, ontem na sprint é que estive fora do ritmo, mas foi bom voltar ao pódio, os upgrades que trouxemos para o carro fizeram com que este devolvesse um feeling melhor nestas condições, o que é bom para o futuro a equipa fez um bom trabalho em trazer estas evoluções o que é muito bom, mas como é lógico temos muito trabalho para fazer porque o Max e a Red Bull têm muito andamento. Tentei tudo no começo da corrida mas sabia que a longo termo seria muito difícil manter o Max atrás, caso tivesse conseguido passá-lo, tendo em conta o ritmo que ele tem. Tentei, mas é bom estar de volta ao pódio, pelo menos melhoramos isso depois das últimas corridas terem sido mais difíceis. Agora em Silverstone sempre tivemos bons resultados, espero que possamos tirar vantagem dos novos upgrades no carro, e dar mais luta aos Red Bull”