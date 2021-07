GP Áustria F1: Charles Leclerc: “Estamos bem, como na semana passada…” | AutoSport

A Ferrari esteve muito bem no GP da Estíria da passada semana e Charles Leclerc diz que devem manter esse otimismo, apesar do seu 16º lugar no segundo treino livre, com o companheiro de equipa Carlos também bem fora dos dez primeiros. Leclerc diz que os registos do segundo treino livre não são representativos: “Ainda há muito trabalho a fazer para compreender este C5 [pneu] – é a primeira vez que o usamos [aqui] e penso que ainda não estamos no topo dos fazer funcionar na situação ideal. Portanto, ainda precisamos de trabalhar nisso, mas no geral foi um dia bastante bom – o nosso ritmo de corrida continua a ser bom, como na semana passada, e quanto ao nosso ritmo de qualificação, ainda estamos a trabalhar nisso. Ainda não demos o pequeno passo que precisamos para estar um pouco mais acima, mas estamos a trabalhar nisso e esperamos encontrá-lo de hoje para amanhã”.