GP Áustria F1, Charles Leclerc: “ainda pior do que o esperado”

Para Charles Leclerc, o desempenho da Ferrari foi “ainda pior do que o esperado”. Pelo que se percebe, tanto dos números ‘devolvidos’ pelas duas sessões de treinos livres, como pelas declarações do Chefe da Equipa, Mattia Binotto, a Ferrari pode estar exatamente no ‘estado’ que se viu nos treinos livres, ou seja, não houve jogo escondido.

Nem mesmo Charles Leclerc conseguiu esconder a sua surpresa com a atuação da sua equipa, após as duas primeiras sessões do fim-de-semana do Red Bull Ring: “Sabe bem estar de volta ao carro, mas por outro lado não foi um grande dia para nós. Provavelmente é ainda pior do que esperávamos. Há carros muito juntos, o que é excitante de ver por um lado, mas por outro, gostaríamos de estar a lutar um pouco mais acima. Por isso, precisamos de trabalhar bastante para amanhã e logo veremos como corre” começou por dizer Charles Leclerc, que pressionado sobre que deficiências que tinha descoberto no Ferrari SF1000, que, já se sabe, não vai receber a atualização aerodinâmica ou de unidade de potência já este fim-de-semana, Leclerc foi claro: “O que é estranho é que o equilíbrio não é assim tão mau, mas precisamos de recuperar o atraso em termos de desempenho global. E a velocidade em curva, perdemos em comparação com os outros. O equilíbrio foi bastante bom, mas a aderência geral do carro não foi boa. Temos de evoluir todo o package. Vamos tentar coisas diferentes amanhã, para tentar fazer o carro funcionar duma forma diferente, e ver se conseguimos ganhar algum desempenho”.