GP Áustria F1, Carlos Sainz: “estamos ambos na discussão pela vitória” | AutoSport

Carlos Sainz arrancou melhor do que o seu companheiro de equipa e colocou-se na perseguição a Max Verstappen pela liderança da corrida Sprint. No entanto, depois de ter tentado ultrapassar o neerlandês, perdeu o segundo posto para Charles Leclerc e terminou as 23 voltas ao Red Bull Ring na terceira posição. Foi a tentativa de ultrapassar Verstappen que o obrigou a “levantar o pé” e a perder o posto para o seu companheiro de equipa, como explicou após a Sprint.

“Tive um bom arranque e depois boas lutas com Max primeiro, na curva 3, e depois com Charles na mesma curva um pouco mais tarde na corrida. Foi divertido, como devia ser sempre, mas possivelmente os pneus aqueceram demasiado e tive de recuar para poder recupera-los e terminar a corrida”.

Na corrida de amanhã, Sainz considera ser importante que a dupla da Ferrari encontre uma solução para travar o ímpeto inicial de Verstappen, como aconteceu hoje, para assim poder disputar a vitória. “Penso que antes de mais, precisamos de melhorar um pouco o ritmo porque ele [Max Verstappen] parece muito forte no início da corrida, mas pouco a pouco conseguimos encontrar um ritmo semelhante. Amanhã a corrida é mais longa, utilizamos outros compostos [de pneus] e penso que tudo pode acontecer, mas o mais importante é que estamos ambos na discussão pela vitória e vamos fazer o nosso melhor para bater o Max”, concluiu o piloto da Ferrari.