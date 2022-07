GP Áustria F1, Carlos Sainz: “Estamos a progredir” | AutoSport

Depois da vitória na corrida passada, Carlos Sainz ficou perto da pole position para a corrida Sprint, assim como o seu companheiro de equipa, mas vai arrancar do terceiro lugar da grelha de partida. OP piloto espanhol da Ferrari admitiu que consegue identificar o local da pista onde perdeu um pouco de tempo, que neste caso poderia dar-lhe a pole position.

“Quando vejo uma diferença tão curta, olho para trás para a volta que fiz e sei o sítio onde deixei um décimo de segundo que nos podia ter dado a pole, mas de certeza que eles os dois também sabem mais ou menos onde perderam ou ganharam [tempo]. A melhor coisa foi que conseguimos uma boa volta no final da Q3, o que não foi fácil porque os pneus ficaram muito frios depois das bandeiras vermelhas. Confiei no carro na curva 1, na curva 2 e curva 3 e não foi fácil. Sei onde ‘ficou’ o tempo, só queria ter feito um pouco melhor”.

Sainz não começou da melhor forma a época, mas nesta fase, para além de ter conquistado a vitória, tem apresentado desempenhos interessantes, fruto também do aumento de confiança do piloto. “Estou perto. Esta qualificação foi forte, não corri muitos riscos na Q1 e na Q2 e tentar tudo na Q3. Estamos a progredir e estou definitivamente mais confiante depois destas últimas corridas, mas ainda há muito trabalho a ser feito. Amanhã no treino livre 2 vamos fazer simulações de corrida, experimentar os pneus e tentar ser rápido na Sprint e na corrida”.

Para amanhã, Sainz espera conseguir um bom resultado e subir na classificação. “Sim, arranco de terceiro, do lado limpo da pista. Está tudo pronto para uma corrida entusiasmante e com o cone de aspiração que existe aqui e DRS, acho que vai ser divertido”, afirmou o espanhol.