GP Áustria F1: Bandeira vermelha após acidente de Lewis Hamilton | AutoSport

Um acidente nos primeiros cinco minutos da Q3 de Lewis Hamilton obrigou à suspensão da sessão de qualificação. O piloto britânico tinha abortado as últimas duas tentativas de voltas rápidas e vinha pouco atrás do seu companheiro de equipa em pista, quando perdeu o controlo do Mercedes W13 e embateu nas proteções do circuito austríaco na curva 7.

O piloto saiu pelos seus próprios meios do monolugar, numa altura em que os Mercedes até mostravam um andamento bom nas duas fases anteriores da qualificação. Adivinha-se muitas horas de trabalho para os mecânicos da Mercedes durante a noite.