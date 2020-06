GP Áustria F1: Autocaravanas substituídas por tendas e toldos

Não haverá autocaravanas para as equipas no Grande Prémio da Áustria, em vez disso serão substituídas por tendas e toldos.

A ausência das autocaravanas vai dar ao paddock do Red Bull Ring um ar diferente, já que também os camiões das equipas estarão estacionados mais longe.

As tendas e toldos serão construídos na parte de trás, permitindo que as equipas se adaptem às regras de distanciamento social se precisarem de mais espaço.

O chefe da logística da Mercedes, Karl Fanson, disse que: “Não será o mesmo cenário que costumamos ver numa corrida europeia normal, porque não teremos autocaravanas. De acordo com a Fórmula 1, o que conseguimos fazer foi afastar mais os camiões das garagens, e vamos fornecer as nossas próprias tendas e toldos”.

Fanson acrescentou que agora as entregas não serão feitas no circuito e, em vez disso, deverão ser entregues noutro local: “Normalmente, teríamos o nosso combustível entregue na garagem e depois enviaríamos pessoas à Pirelli para recolher os pneus. Agora, há um ponto de entrega e de recolha do combustível, e também os pneus serão levados para um ponto de entrega. Os nossos rapazes irão para o ponto de recolha e depois vice-versa”.