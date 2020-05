GP Áustria F1: Aprovação governamental no fim de maio

A Fórmula 1 e o Red Bull Ring já apresentaram o plano para o Grande Prémio da Áustria, que pretende ser a primeira prova desta temporada. Assim, falta apenas a aprovação governamental, que segundo Helmut Marko, deve vir no final de maio.

Ao Osterreich, Marko afirmou: “A resposta, com os possíveis ajustes, deve chegar no final de maio. A situação está a melhorar gradualmente, o que nos traz mais próximo do início da temporada. A segurança e a saúde são o mais importante, mas acho que é tempo de retomar a normalidade, com os desportos e os espetadores”.