GP Áustria F1: apenas 10 minutos de TL2 para Lewis Hamilton | AutoSport

Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes) foi para a pista no segundo treino livre apenas nos 10 minutos finais da sessão depois da Mercedes ter trocado o seu chassis pelo sobresselente devido a extensos danos do lado direito sofridos na sua saída de pista na Curva 6, na qualificação de ontem. A equipa, que também fez mudanças no piso e nas asas de ambos os carros, revelou antes que esperava poder ainda fazer ‘meio-treino’ depois de ter trabalhado nos carros durante seis horas, entre o final da qualificação e o início do treino de hoje.

Enquanto que George Russell foi para a pista após 10 minutos decorridos na sessão, Lewis Hamilton teve que esperar bem mais para voltar à pista, rumando à pista nos últimos 10 minutos, terminando como o nono mais rápido com a sua primeira volta cronometrada, em pneus macios usados, antes de trocar para médios.

Para a maioria das equipas, este treino serviu para preparar as ‘corridas’ a de mais logo e a de amanhã com todos a fazer séries longas de voltas.