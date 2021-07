GP Áustria F1: Alguns números relevantes | AutoSport

Na F1 os números assumem uma importância tremenda e nesta corrida tivemos algumas estatísticas interessantes.

Apesar da qualidade reconhecida por todos, esta foi apenas a primeira corrida em que Max Verstappen conseguiu a pole, vitória e volta mais rápida, a cereja no topo de um bolo bem saboroso para o piloto da Red Bull que em duas semanas no Red Bull Ring liderou todas as voltas. A vitória da Verstappen foi a 5ª vitória consecutiva da Honda, a mais longa sequência de vitórias para a marca japonesa desde que Ayrton Senna e Alain Prost venceram as primeiras 11 corridas na temporada de 1988 para a McLaren. Esta foi a quarta vitória nas últimas seis visitas ao Red Bull Ring para a Red Bull. Afinal, jogar em casa compensa.

Carlos Sainz pontuou agora em 14 das últimas 16 corridas, e hoje foi o seu 3º top-5 de 2021. Também Lando Norris pontuou nas últimas 14 corridas e é preciso recuar até ao GP de Portugal 2020 para ver Norris fora do top 10. O 7º lugar de Daniel Ricciardo para a McLaren foi o seu melhor resultado na Áustria desde que foi 3º para a Red Bull em 2017. Com o 10º lugar para Alpine, Fernando Alonso garantiu um lugar no top 10 pela quarta vez consecutiva. George Russell alcançou o seu a 11ª posição pela terceira vez na sua carreira, mas ainda assim nunca marcou pontos para Williams.