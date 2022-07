GP Áustria F1: Alex Albon vai ter o FW44 atualizado apesar do acidente | AutoSport

A Williams conseguiu montar o carro de Alexander Albon novamente com os componentes atualizados que tinha apresentado em Silverstone, apesar do acidente sofrido. Isso mesmo foi confirmado pelo piloto na conferência de imprensa de antevisão do GP da Áustria.

“Já temos tudo pronto. Penso que em Silverstone tivemos talvez 80% da actualização e este fim de semana, temos tudo isso. Portanto, é positivo”, disse Albon. “Os rapazes obviamente fizeram um excelente trabalho para que tudo fosse reparado. Muito provavelmente o acidente pareceu, de certa forma, pior do que foi”.

Albon admitiu que, obviamente, não foram muitos os dados recolhidos em Silverstone durante a corrida e por isso, a equipa vai necessitar de recolher muita informação no Red Bull Ring.

“Em Silverstone não conseguimos realmente funcionar muito bem em piso seco. Obviamente, na corrida fizemos cerca de 100 metros, por isso não se obtêm muitos dados com isso. E chegando a este fim de semana, provavelmente poderemos ver o que é capaz de fazer e partir daí para o futuro”, concluiu o piloto.

Com o acidente sofrido por Alex Albon na Grã-Bretanha quem deverá ter ficado prejudicado foi Nicholas Latifi. Os componentes produzidos antes deverão ser montados no carro de Albon e a equipa deverá necessitar de produzir novas peças, atrasando a entrada das atualizações no segundo monolugar.