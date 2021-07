GP Áustria F1: A volta que deu a pole a Max Verstappen | AutoSport

Apesar de não ter ficado contente, Max Verstappen fez a pole para o GP da Áustria. Verstappen fez o registo de 1:04.249, mas não terá ficado satisfeito com o seu lugar na pista (primeiro), onde não beneficiou de qualquer cone de aspiração. Verstappen chegou a rodar no segundo 03 durante o fim de semana, algo que não repetiu na volta mais importante do dia. No entanto sai do primeiro lugar. Eis a volta que lhe deu a pole:

Link para o Vídeo AQUI