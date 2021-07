GP Áustria F1: 2º lugar de Norris só é batido por Hamilton em 2012 | AutoSport

Lando Norris deu hoje uma enorme alegria às centenas de funcionários da McLaren e, com certeza, aos milhares de fãs da equipa e do piloto. Na realidade, foi mais uma das muitas alegrias que já tem dado.

O piloto britânico, de quem se esperava muito e parecia estar um pouco ofuscado por Carlos Sainz, é agora a ponta da lança da estrutura liderada por Zak Brown, no regresso aos bons resultados.

Lando Norris vai sair do 2º lugar da grelha aos comandos de um McLaren e só Lewis Hamilton em 2012 se qualificou melhor num carro da equipa de Woking que o jovem que ficou agora à sua frente. Foi no seu último GP antes de partir para a Mercedes, que Hamilton conquistou a pole, com Jenson Button – colega de equipa – no segundo posto. Por acaso, foi Button quem depois venceu.