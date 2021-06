GP Áustria F1: 200º GP de Sergio Perez | AutoSport

P próximo GP da Áustria de F1, marcará a celebração da 200ª participação de Sergio Perez na competição. Uma carreira que até começou com a desqualificação no GP da Austrália em 2011.

Perez, que falhou o assalto ao último lugar do pódio no fim de semana passado, tem agora como objetivo conseguir terminar dentro dos 3 primeiros lugares.

“Não posso acreditar que esta é a minha 200ª corrida! Estou realmente ansioso por correr no mesmo local para um segundo fim de semana, penso que isto me dará uma compreensão muito boa do carro. Tenho agora uma referência muito boa do fim de semana passado e conheço as áreas que preciso melhorar. Também será interessante ver o quanto os compostos dos pneus irão alterar o desempenho e a estratégia ao longo do GP. Penso que podemos conseguir um bom resultado neste fim de semana e seria muito especial subir ao pódio aqui, na nossa corrida em casa e garantir mais pontos para a equipa”.