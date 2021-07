GP Áustria F1: 15ª vitória da carreira de Max Verstappen | AutoSport

Verstappen dominou da primeira à última volta a corrida do GP da Áustria, no Red Bull Ring onde estavam 132.000 pessoas nas bancadas.

Lewis Hamilton a não conseguir sequer chegar ao pódio. O britânico perdeu muito tempo para ultrapassar Lando Norris e com isso, ficou muito para trás. Ainda teve algum tipo de dano no Mercedes e teve de deixar passar Valtteri Bottas, até ter sido ultrapassado por Norris.

Max Verstappen venceu o GP da Áustria, a sua 15ª vitória da carreira. O neerlandês já tem mais vitórias que Emerson Fittipaldi e Graham Hill e está empatado com Jenson Button neste particular.

Assim sendo, subiram ao pódio Valtteri Bottas e Lando Norris, com Hamilton de fora, no 4º lugar. Sergio Perez terminou no 5º lugar, mas tem 10 segundos de penalização por dois incidentes com Charles Leclerc e com isso, perde essa posição para Carlos Sainz.

Daniel Ricciardo terminou no 7º posto, Charles Leclerc 8º e Pierre Gasly e Fernando Alonso fecharam o top 10, respetivamente. George Russell perdeu o 10º posto para o espanhol, a cerca de 3 voltas do fim da corrida.

Filme da corrida:

Max Verstappen partiu melhor e chegou à curva 1 na liderança da prova. Lando Norris não sofreu pressão de Sergio Perez, porque foi Lewis Hamilton que começou logo a pressionar o mexicano, enquanto Valtterri Bottas tinha que se preocupar com Pierre Gasly.

Os pilotos ainda só tinham chegado à curva 7, quando o Safety Car foi ativado, porque o Alpine de Esteban Ocon sofreu um toque na curva 3 e ficou parado na junto à pista, com a direção partida. O francês não deve querer voltar à Áustria tão cedo.

Após a retirada do Alpine, demorou pouco. Após o reinício da contenda, Norris ficou sob ataque de Perez ainda na reta da meta, com o mexicano a sair mais largo curva 1, presságio do que se passaria mais à frente. Enquanto os dois Mercedes tentavam retirar dividendos da luta Norris/Perez, estes dois pilotos chegavam juntos à curva 4, com o mexicano a ficar por fora e a sair para a gravilha, perdendo 8 posições, baixando para 10º. Após essa luta, Norris ficou com alguma distância para Hamilton, mas Verstappen ganhava vantagem para toda a concorrência, dando a ideia de uma corrida “tranquila” para o neerlandês.

Na volta 10, Verstappen liderava, Norris aguentava Hamilton, Bottas estava mais atrás em 4º e Pierre Gasly fechava os 5 primeiros. Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Perez eram os pilotos do top 10. George Russell tinha baixado para 12º, seguia atrás de Charles Leclerc.

Antonio Giovinazzi sofreu uma penalização por ultrapassar antes da linha de SC antes de terminar esse período.

Na mesma altura que Norris ficava sob investigação por causa da escaramuça com Perez, Charles Leclerc ultrapassou o mexicano da Red Bull na curva 4, numa manobra muito boa do monegasco. O piloto da Ferrari era agora 8º, devido às paragens de carros à sua frente.

Lando Norris foi penalizado com 5s pelo contacto com Perez após o fim do período de Safety Car. E como se não bastasse, Hamilton ultrapassou Norris, após 21 voltas da corrida.

Na volta 22, Daniel Ricciardo que já rodava no 5º lugar – ainda não tinha parado – era pressionado pelo Ferrari de Leclerc, que como na semana passada, vinha a fazer uma corrida de recuperação.

Os dois McLaren pararam para trocar os pneus na mesma volta, com Lando Norris a ser seguido por Bottas. O britânico saiu atrás do finlandês, porque cumpriu os 5s de penalização. Lewis Hamilton parou na volta seguinte a estes dois pilotos e Verstappen logo a seguir.

Na volta 41, 4 carros seguiam juntos. Eram eles, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Sergio Perez e Charles Leclerc. Estes dois últimos, tiveram um pequeno contacto na curva 4, quando o piloto da Ferrari tentou passar o piloto Red Bull. Perez foi considerado culpado de empurrar Leclerc para a gravilha, acontecendo o mesmo que a Norris.

7 voltas depois, com Gasly a parar nas boxes, Perez e Leclerc envolveram-se de novo numa escaramuça, agora entre as curvas 5 e 6, com o monegasco novamente a ir à gravilha e a queixar-se do mexicano. O incidente ficou sob investigação, com Perez a receber mais 5 segundos de penalização.

Por esta altura, Carlos Sainz parou pela primeira vez, substituindo os pneus para médios, quando faltavam cerca de 20 voltas para o fim.

Lewis Hamilton tinha algum dano no carro e depois de muita troca de informações pelo rádio, a equipa decidiu que para Bottas não ficar à mercê de Norris (que seguia atrás e a tirar tempo ao finlandês), podia correr contra Hamilton e informou os pilotos para trocarem de posição.

Lando Norris ficava cada vez mais perto de Hamilton, até que na volta 54, à entrada da curva 5, o piloto da McLaren ultrapassou o Mercedes, com o #44 a entrar logo a seguir no pit lane para trocar de pneus.

Lance Stroll e Yuki Tsunoda foram penalizados também, mas por motivos diferentes. O japonês por passar por cima da linha de entrada do pit lane e Stroll por exceder o limite de velocidade no pit lane. O japonês, foi novamente penalizado por fazer a mesma coisa que originou a primeira penalização.

As últimas 10 voltas foram cheias de ação a partir do 5º lugar. Daniel Ricciardo perdeu algum terreno para Perez (5º) e os dois Ferrari estavam à “espreita”, com Carlos Sainz – pneus mais frescos – mais rápido que Leclerc, embora atrás do colega. A Ferrari deu ordem a Leclerc para deixar passar Sainz e não se devem arrepender, porque o espanhol assim que se viu livre do colega, perseguiu até ultrapassar Daniel Ricciardo.

George Russell, que seguia em 10º, conseguiu aguentar Fernando Alonso, que estava mais forte na parte final da corrida, até cerca de 3 voltas do fim, quando o espanhol, depois de algumas tentativas falhadas, passou para o último posto que dava acesso aos pontos.

Já Verstappen tinha passado na linha de meta pela última vez, quando na curva 4, Kimi Raikkonen tentou ultrapassar Russell, pelo 11º posto, mas não conseguiu e ficou à mercê de Sebastian Vettel. O alemão da Aston Martin conseguiu colocar-se à frente do Alfa Romeo até ser colhido por Raikkonen. Os dois desistiram, com os carros parados na gravilha. Um incidente que ficou sob investigação, para depois da corrida os comissários tomarem uma decisão acerca do mesmo.