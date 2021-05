GP Áustria/Estíria F1: 13 vezes mais mais espectadores do que o previsto | AutoSport

Nos GP da Áustria e Estíria de Fórmula 1 vai ser possível ter 13 vezes mais espectadores do que o que está definido na lei, e tudo isso, segundo parece, devido a um truque inteligente de Helmut Marko!

Ao contrário do que sucede nos estádios de futebol, em que os setores podem estar isolados uns dos outros, mas o contacto dos espectadores depende de como estes circulam nas galerias por trás das bancas (por exemplo o estádio da Luz isola mais facilmente os setores o que já não sucede tanto em Alvalade) nos circuitos a maioria das bancadas são completamente autónomas umas das outras, e isso vai permitir aos Grandes Prémios da Áustria e Estíria terem 39.000 espectadores nas bancadas ao invés de 3.000.

Tudo porque Helmut Marko ‘inventou’ um truque: “As bancadas terão as suas próprias entradas e saídas”, explicou Marko no Formel1.de. “Isto significa que cada bancada é uma unidade por si só e ninguém entra em contacto uns com os outros de bancadas diferentes”. Este truque permite que muito mais pessoas assistam no Red Bull Ring às corridas.

Pela lei da Áustria, apenas 3.000 espectadores são permitidos por evento ao ar livre, mas como as entradas e saídas são distribuídas por treze bancadas, o Red Bull Ring pode acomodar treze vezes 3.000 espectadores. O Grande Prémio da Estíria está previsto para 27 de Junho, enquanto que o Grande Prémio da Áustria terá lugar uma semana mais tarde, a 4 de Julho.

A única questão, neste momento tem a ver com o facto do governo austríaco ter imposto uma proibição de aterragem para aviões oriundos da Grã-Bretanha a partir de 1 de junho. O tempo que durará a proibição não pode ser previsto neste momento, mas a questão não deverá ser complicada de resolver se as equipas rumarem, como se espera, diretamente de Paul Ricard para a Áustria, que se realiza uma semana depois. Se alguém se tiver de deslocar a Inglaterra é que pode complicar a ‘coisa’…