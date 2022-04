GP Austrália: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Charles Leclerc dominou a corrida do GP da Austrália e o Red Bull RB18 deixou Max Verstappen apeado. O piloto monegasco da Ferrari cimentou a sua liderança no campeonato e o campeão do mundo de Fórmula 1 de 2021 perdeu já 40 pontos (depois de dois abandonos em corridas e quando era segundo classificado).

No entanto, a história do GP da Austrália não ficou apenas pela luta pela vitória. George Russell conquistou o seu primeiro pódio pela Mercedes e Sergio Pérez é agora o piloto da Red Bull melhor colocado na classificação geral do campeonato, depois de mais uma boa e segura corrida; Lando Norris e Daniel Ricciardo conseguiram terminar ambos em posições pontuáveis, atrás de Lewis Hamilton que pode queixar-se novamente da falta de sorte com a saída do Safety Car; mais para trás no pelotão, Alexander Albon somou o seu primeiro ponto pela Williams, resultado obtido com uma estratégia pouco habitual.

Com tantos pilotos que fizeram uma boa corrida, queremos saber quem consideram os nossos leitores o melhor piloto durante a corrida em Albert Park.

Vote no seu piloto preferido e, se quiser, complemente a sua opinião na caixa de comentários.

