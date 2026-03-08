GP Austrália: Ollie Bearman conquista primeiros pontos da Haas na nova era da F1
A equipa Haas iniciou a nova temporada da Fórmula 1 com um resultado positivo em Melbourne, em que Oliver Bearman terminou em sétimo lugar e somou os primeiros pontos do ano para a formação norte-americana. O jovem britânico destacou-se pelas ultrapassagens nas voltas iniciais, consolidando a posição após uma estratégia de apenas uma paragem nas boxes.
Bearman reconheceu a importância do resultado, sublinhando a consistência demonstrada: “Não foi a melhor primeira volta, mas depois tivemos um ótimo ritmo e conseguimos várias ultrapassagens. É um grande resultado para a equipa, sermos os ‘melhores do resto’ logo a abrir a época.” O piloto admitiu que beneficiou de algumas desistências à frente, mas defendeu que “os pontos são merecidos” e que o desempenho prova “todo o trabalho árduo da equipa”.
Do outro lado da garagem, Esteban Ocon terminou fora dos pontos, em 11.º, após ter perdido rendimento ao longo da corrida. O francês lamentou a falta de estabilidade traseira: “Foi uma corrida dececionante. Tínhamos começado bem e conquistado posições, mas o ritmo desapareceu e o carro tornou-se difícil de controlar. Mesmo assim, aprendemos muito este fim de semana e há aspetos positivos a retirar.”
O diretor de equipa, Ayao Komatsu, elogiou o esforço coletivo, recordando “um percurso extremamente desafiante”, com o desenvolvimento paralelo dos monolugares VF-25 e VF-26. “Hoje concentramo-nos no essencial, fizemos as chamadas certas no momento certo e a equipa de boxes esteve impecável. Sair de Melbourne com um sétimo lugar, só atrás das quatro equipas principais, é incrível”, afirmou Komatsu, acrescentando que “há ainda uma grande curva de aprendizagem pela frente”.
Com este resultado, a Haas inicia 2026 entre os destaques do pelotão intermédio, confirmando progressos no início do novo regulamento técnico.
FOTO MPSA Agency
