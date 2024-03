GP Austrália F1, Yuki Tsunoda: Corrida “será mais difícil do que a qualificação” | AutoSport

Admitindo que “estamos a fazer tudo o que podemos”, o piloto japonês da RB explicou que a corrida “será mais difícil do que a qualificação”, mas o que precisa de fazer “é de não cometer erros, de concentrar em ter uma prova limpa – as últimas corridas foram muito frustrante para nós – esse é o primeiro passo. E acho que, se conseguirmos, talvez consigamos somar pontos. Tudo pode acontecer aqui, como vimos no ano passado”. Assim sendo, Yuki Tsunoda garante que vai fazer tudo o que puder para poder somar pontos no GP da Austrália.

