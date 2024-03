GP Austrália F1: Williams pode ter que escolher entre Albon e Sargeant | AutoSport

Alex Albon provocou as bandeiras vermelhas durante o FP1 do Grande Prémio da Austrália depois de um forte acidente no Circuito de Albert Park. As repetições mostraram que o piloto da Williams exagerou na passagem sobre o corretor à entrada da Curva 6, o que lhe provocou o despiste, depois de deslizar e embater nos muros do lado de dentro na Curva 7.

Este acidente colocou sua participação no resto do fim de semana em dúvida e pode deixar a Williams numa situação complicada, pois a equipa revelou não ter um chassis de reserva disponível em Melbourne e isso significa que se for confirmado que o carro de Albon não pode ser reparado na Austrália, a equipa só terá condições de colocar um piloto a correr e por isso terá de escolher entre Alex Albon e Logan Sargeant e é aqui que surge o dilema: Albon é o piloto com melhor desempenho da equipa, enquanto Logan Sargeant só marcou um ponto na carreira e por isso a escolha deveria ser óbvia, caso a Williams só tenha um carro Albon deveria ficar com o único chassis disponível.

A falta de um chassis de reserva pode estar ligada ao atraso no desenvolvimento do carro para o arranque de temporada. O chefe técnico da Williams admitiu que muitos componentes foram finalizados em cima da hora, o que explica a ausência de um chassis de reserva.

Logo por azar, um despiste que pode resultar num chassis para a ‘sucata’…