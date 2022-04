GP Austrália F1, volta 30: Após dois SC, Leclerc tem mais de 3s de vantagem | AutoSport

Um par de pilotos começaram a fazer paragens nas boxes na volta 15, com Nicholas Latifi e Mick Schumacher a entrarem e a mudarem para os pneus duros. Kevin Magnussen teve uma pequena saída de pista, no mesmo local onde Carlos Sainz perdeu o controlo do Ferrari, mas conseguiu controlar o Haas e voltar à pista, perdendo uma posição para Guanyu Zhou, ficando no 13º.

Leclerc, na volta 18, tinha quase 9 segundos de diferença para Max Verstappen. No final desta volta, o neerlandês parou para trocar os pneus médios pelos duros da Pirelli, saindo na frente da luta pelo 8º lugar entre Pierre Gasly e Fernando Alonso. O espanhol aproveitou e ultrapassou Gasly, passando a ocupar o oitavo posto.

Sergio Perez perdeu alguma vantagem para Lewis Hamilton na volta 20 e deixou Charles Leclerc com mais de 17 segundos na liderança. No final dessa volta, Perez e Lando Norris pararam, com o mexicano a sair na nona posição, à frente de Valtteri Bottas.

O líder da corrida parou no final da volta 22, assim como Lewis Hamilton, Leclerc manteve a liderança, embora Max Verstappen tivesse conseguido e Hamilton conseguiu sair na frente de Pérez.

Sebastian Vettel perdeu o controlo do Aston Martin AMR22 depois de ter pisado o corretor na curva 4 e bateu no muro de proteção do circuito de Albert Park. O alemão abandonou a corrida com danos na frente do carro e após um fim de semana difícil.

Depois da saída do Safety Car, Leclerc perdeu terreno para Max Verstappen, mas manteve a liderança da corrida depois do ataque do adversário na curva 1. Depois disso, o monegasco da Ferrari ganhou segundo e meio para o Red Bull na primeira volta sem Safety Car. George Russell também quis aproveitar o momento, no entanto tinha Fernando Alonso na traseira do seu Mercedes, que ainda não tinha parado.

Na volta 30, Pérez ultrapassou Alonso e tem pista aberta para perseguir Russell, que beneficiou com a entrada de Safety Car e ocupava o terceiro posto.

Top10: