GP Austrália F1: Valtteri Bottas culpa asa traseira pela eliminação na Q2 | AutoSport

Valtteri Bottas foi protagonista de uma das surpresas da sessão de qualificação do GP da Austrália. Neste caso pela negativa, já que o finlandês foi eliminado ainda na Q2, depois de nas últimas duas qualificações ter terminado dentro dos dez primeiros.

O piloto da Alfa Romeo explicou ao Motorsport.com que a razão que pode justificar a obtenção do 12º lugar da grelha de partida para a corrida de amanhã é a asa traseira.

“Tive duas boas voltas no Q2”, disse Bottas. “A primeira volta e depois a segunda foi boa, mas não suficientemente rápida, faltando apenas algumas décimas. E foi surpreendente, porque pensei realmente que devíamos estar na Q3, mas a única razão pela qual posso pensar agora é que optámos por uma asa mais pequena no meu carro, uma vez que mudaram a zona DRS”.

Bottas salientou que a alteração da asa traseira terá sido pensada para a corrida, podendo ter perdido desempenho no Alfa Romeo C42 durante a qualificação. “É melhor para a corrida, mas para a qualificação talvez tenha pago um pequeno preço por isso. Foi apenas com base nos tempos por volta do terceiro treino livre, e onde estávamos, penso que estava tudo bem”.