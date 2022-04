GP Austrália F1: Uma paragem pode não ser a estratégia ideal | AutoSport

O regresso a Melbourne é feito com algumas interrogações. O traçado da pista foi alterado, a superfície resasfaltada pelo que os dados que as equipas tinham das corridas anteriores perdem um pouco a relevância. Assim, a teórica estratégia ideal poderá não ser a melhor para a corrida de amanhã.

Os pneus macios deverão ficar fora das equações pois, segundo os dados recolhidos, a vantagem competitiva que podem apresentar esfuma-se dramaticamente a partir da volta 15, o que retira alguma flexibilidade às estratégias das equipas. Como tal, os pneus marcados a vermelho não deverão ser escolhidos para amanhã.

A estratégia ideal é a de uma paragem, começando com os médios, num stint de 17 a 27 voltas, colocando então os duros até ao final da corrida. No entanto, há dois fatores que podem mudar este cenário. Primeiro e o mais importante é o graining que os pneus sofreram ao longo da corrida. As equipas vão enfrentar território desconhecido e não é certo que os médio consigam fazer o primeiro stint sem problemas de graining (bolas de borracha que se formam na superfície dos pneus, quando há diferença de temperatura entre o interior e o exterior dos pneus – provocada principalmente quando o pneu desliza mais sobre a superfície – e que reduzem muito a aderência das borrachas). Se o graining for reduzido, deveremos ter uma paragem apenas, mas se não for o caso, o novo traçado facilita em muito as ultrapassagens e deverá abrir a porta a uma segunda paragem para colocar médios para o stint final, depois de um stint intermédio com pneus duros, sem receio de perder a posição, pois as possibilidades de ultrapassagem são reais. Há também a hipótese de colocar pneus duros no stint final, dependendo das opções que cada piloto tenha e do equilíbrio do carro com as diferentes borrachas.

Não devemos esquecer que estamos num traçado citadino, com as proteções muito perto dos limites da pista e a probabilidade de vermos um Safety Car é grande, pelo que isso também será tido em conta nos cálculos dos engenheiros. As condições da pista e da meteorologia deverão ser semelhantes às que vimos hoje durante a qualificação.