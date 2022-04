GP Austrália F1: uma nova realidade em termos de ultrapassagens em Albert Park? | AutoSport

Há algo que pode ser uma absoluta novidade no Grande Prémio da Austrália de manhã. No último realizado, em 2019, houve apenas 10 ultrapassagens em pista, durante a corrida.

No ano anterior, 2018, apenas cinco e em 2017 apenas duas.

Isso é algo que pode mudar por completo este ano, até acima das previsões mais otimistas.

O evento em Melbourne é um evento popular no calendário, mas a pista sempre foi má para ultrapassagens, que nunca foram fáceis.

Mas para este ano, os organizadores ajustaram o circuito para – esperemos – permitir melhores corridas, e mais oportunidades para passar.

Será que vamos ver mais ultrapassagens na pista recentemente remodelada Albert Park?

Cinco curvas foram significativamente alargadas e outras sofreram mudanças, incluindo as Curvas 1, 3 e 6. A chicane no Sector 2, que constituía as antigas Curvas 9 e 10, ‘foi-se’.

Em vez disso, é agora uma longa reta ‘torta’, de grande amplitude, até à nova Curva 9, o que deverá permitir aos pilotos seguirem-se mais de perto a alta velocidade.

Com três zonas DRS também (uma já foi retirada), há grandes esperanças de que a tendência de cada vez menos passagens em corridas recentes, possa ser invertida.