GP Austrália F1: Um pódio de Campeões do Mundo | AutoSport

Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso subiram ao pódio no final da corrida do GP da Austrália. Três campeões do mundo de Fórmula 1 nas três primeiras posições da classificação. A partir da volta 12 os três pilotos mantiveram as suas posições, com alguns avanços e recuos na diferença, mas sem mexer na classificação.

Hamilton e Alonso pouco podiam fazer para alcançar Verstappen na frente do pelotão, enquanto os dois trocaram alguns argumentos à distância, umas vezes com o espanhol da Aston Martin a conseguir estar mais perto do britânico, noutras o piloto da Mercedes aumentava o ritmo e escapava ao temível DRS. Fernando Alonso ainda apanhou um susto no novo arranque da prova a duas voltas do final, depois de ter sido tocado pelo seu compatriota Carlos Sainz e perdendo várias posições em pista, mas a direção de corrida repôs a classificação como estava antes desse momento e o piloto da Aston Martin alcançou o 101º pódio. Não triunfou como aconteceu na corrida seguinte de todos os outros pilotos que alcançaram os 100 pódios e viu até uma Mercedes mais competitiva, mas continua a ser um dos protagonistas do início de temporada.

Lewis Hamilton tirou partido de um W14 mais competitivo em Melbourne e dos azares do seu companheiro de equipa, que podia ter entrado na discussão pelo pódio, e alcançou o 192º pódio da carreira. Um bom resultado para a Mercedes, apesar de terem perdido um dos carros durante a prova australiana, que serve de encorajamento para o resto da época.

Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool