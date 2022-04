GP Austrália F1: Tudo acontece à Aston Martin | AutoSport

É absolutamente incrível o rol de acontecimentos na Aston Martin, e ainda nem sequer chegámos à corrida. Senão vejamos: Sebastian Vettel ficou parado na pista no primeiro treino, e não disputou o TL2. Vettel foi de moto para as boxes e foi multado em 5.000€.

Pouco depois foi multado por excesso de velocidade na via das boxes.

O alemão e Lance Stroll bateram no TL3!

Lance Stroll voltou a bater na Q1, depois de um mal-entendido com Nicholas Latifi (Williams). Stroll foi penalizado em três lugares na grelha, inúteis pois já era último, sem registar qualquer crono.

O tempo de interrupção permitiu à equipa reparar o carro de Vettel, que não foi além do 18º lugar. Portanto a Aston Martin tem um carro em 18º e outro no 20º para a corrida de amanhã.

Como se percebe, a Aston Martin está a ter um fim-de-semana absolutamente miserável, e como se percebe, as perspetivas para a corrida não são nada animadoras. Talvez a sorte mude, pois não há mal que nunca acabe, mas para já a ‘coisa’ está… ‘verde muito preto’.