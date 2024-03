GP Austrália F1: Toto Wolff indica “áreas claras” a melhorar em Melbourne | AutoSport

A Fórmula 1 regressa às pistas, com a realização do Grande Prémio da Austrália do próximo fim de semana. Para Toto Wolff, é necessário comprovar em Melbourne o potencial do W15, mas também destaca as áreas a melhorar.

“Temos estado a trabalhar arduamente desde Jidá, com base nas lições aprendidas nas duas primeiras corridas. É encorajador ver o potencial do W15, mas também existem áreas claras de melhoria”, explicou o responsável da Mercedes. “Temos sido competitivos nas curvas de baixa e média velocidade, mas a alta velocidade tem sido um ponto fraco até agora. Temos trabalhado arduamente para perceber porque é que o nosso desempenho não reflete as nossas expectativas. Melhorar esse aspeto é um dos nossos principais objetivos”. Wolff salientou ainda que espera que a equipa apresente “progressos em Melbourne, e esse trabalho irá orientar o nosso desenvolvimento nas próximas semanas”.

Depois de terem perdido pontos “tanto no Barém como na Arábia Saudita”, indicou Wolff, sublinha que a Mercedes começa “bem cada fim de semana, com os nossos programas de treinos habituais, mas não conseguimos cumprir. Com o pelotão tão próximo, é fundamental maximizar o potencial do carro em cada fim de semana. Albert Park dá-nos outra oportunidade de mostrar o que podemos fazer”.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA