GP Austrália F1, TL2: Oscar Piastri ficou com o melhor tempo

Está nos livros o primeiro dia do GP da Austrália 2026, o primeiro da nova era da Fórmula 1. Oscar Piastri foi o piloto mais rápido do Treino Livre 2, à frente dos Mercedes de Kimi Antonelli e George Russell. Foi uma sessão marcada por alguns contratempos e muita aprendizagem.

FP2 concludes in Australia ✔️ Oscar Piastri sets the fastest time at his home circuit to round out Friday's practice running 👊#F1 #AusGP pic.twitter.com/hV5iytF4AR — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Mercedes e Ferrari na frente, mas Piastri lidera

O TL1 não tinha corrido particularmente bem à McLaren, com algumas questões técnicas a impedirem o normal desenrolar dos trabalhos, mas Piastri conseguiu fazer o melhor registo nas suas tentativas com os pneus macios. Até então, tinham sido os Mercedes a ditar o ritmo, com a Ferrari por perto, depois de a equipa italiana ter sido o destaque do TL1.

Do lado da Red Bull surgiram algumas preocupações técnicas, com o carro de Verstappen a parar no fim da via das boxes, regressando aos trabalhos alguns minutos depois. No geral, foi uma sessão com muita recolha de dados, com os pilotos a tentarem entender melhor as suas novas máquinas — tal como os próprios fãs.

Do lado dos destaques pela negativa, surgem claramente a Aston Martin, com poucas voltas e muitos problemas, e a Cadillac, ainda a tentar deslindar os desafios desta nova era. A Williams também se mostrou ainda longe dos lugares que ocupou em 2025.

Not the way Russell or Lindblad wanted to start FP2! 🫣 Here's the moment between the pair in the pit lane 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/5cgKP41xYb — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Arranque de sessão atribulado

O TL2 começou de forma atribulada, com muitos carros a tentarem entrar em pista e algum contacto na via das boxes. George Russell foi uma das vítimas, num toque com Arvid Lindblad, o que motivou a troca da asa dianteira ainda no primeiro minuto da sessão.

Sergio Pérez e Fernando Alonso não iniciaram a sessão, com o Cadillac do mexicano a apresentar problemas num sensor e a Aston Martin ainda a gerir os inúmeros problemas que afetam a equipa neste fim de semana.

Os contratempos continuaram a surgir neste arranque de temporada. Franco Colapinto ficou sem potência a meio da reta, o que quase provocava um acidente com Lewis Hamilton, que não esperava encontrar um carro tão lento em pista. Segundos depois, Max Verstappen ficou parado na via das boxes, com o motor RBPT/Ford a desligar-se.

Stationary Max 😳 Verstappen's Red Bull comes to a halt at the end of the pit lane before being pushed back to the garage by his team #F1 #AusGP pic.twitter.com/MClpmbYNR1 — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Depois de liderar boa parte dos primeiros dez minutos, Russell viu Hamilton roubar-lhe o primeiro lugar, sendo o primeiro a entrar no segundo 20 nesta sessão, tempo feito com pneus duros.

Alonso em pista pela primeira vez

Com 15 minutos esgotados neste treino, Fernando Alonso saiu pela primeira vez das boxes neste fim de semana, com o Aston Martin #14. Lance Stroll tinha feito apenas uma volta de instalação, sem regressar à pista.

Straight onto the soft tyres! 🛞 Fernando Alonso heads out on track in the Aston Martin 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/lq5kzMU96O — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Cinco minutos depois, os Mercedes colocaram os pneus macios e Russell bateu à porta do segundo 19, enquanto Kimi Antonelli ficou a apenas duas décimas do seu colega de equipa. A ação em pista abrandou durante alguns momentos, enquanto as equipas preparavam as simulações de qualificação.

Antonelli foi mesmo o primeiro a entrar no segundo 19, quando chegámos a meio da sessão, numa altura em que os pneus macios eram os mais utilizados.

Piastri na frente nas simulações de qualificação

Depois de todos os pilotos terem tentado voltas com pneus macios, Piastri liderava a tabela, seguido de Antonelli e Russell, com Hamilton e Leclerc a completar o top 5.

Os últimos minutos da sessão seriam passados em simulações de corrida e em stints mais longos. Quando parecia que a animação iria diminuir nesta fase final, Verstappen apanhou um pequeno susto com uma saída de pista sem consequências, mas possivelmente com danos no fundo do carro.

A curta sessão de Pérez terminou mais cedo do que o previsto, com um problema no seu Cadillac a obrigar o mexicano a parar em pista, motivando um Virtual Safety Car.

🟡 VIRTUAL SAFETY CAR 🟡 Sergio Perez has pulled to the side of the track in his Cadillac 😢#F1 #AusGP pic.twitter.com/yakgRCzK81 — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

A sessão terminou pouco depois e, para gáudio do público nas bancadas, Oscar Piastri manteve o primeiro lugar, fechando o dia com o melhor tempo, à frente de Antonelli e Russell.

Os destaques

Foi um dia marcado por muita aprendizagem, resolução de problemas e várias novidades. Os principais candidatos acabaram por destacar-se, com a Ferrari a mostrar mais andamento no TL1 e a Mercedes a impor-se no TL2. Tudo indica que a luta pela qualificação de amanhã poderá centrar-se entre estas duas equipas.

Oscar Piastri terminou com o melhor tempo, um sinal encorajador para a McLaren. Lando Norris perdeu muito tempo nas boxes no TL1 e acabou por pagar a fatura no TL2, terminando com o sétimo tempo, a mais de um segundo do colega de equipa.

This time it's Hamilton who is caught out by Turn 3 😦 The Ferrari driver locks up and bounces over the gravel 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/dKnG6QiD4S — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Também a Red Bull teve de lidar com alguns contratempos, e Max Verstappen ficou com o sexto tempo, a pouco mais de seis décimas da referência. Destaque ainda para Arvid Lindblad, que fez o melhor tempo entre os pilotos da Racing Bulls, com os Haas claramente na luta pelo top 10.

A Audi não ficou muito longe dos dez primeiros, com Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto próximos um do outro e à frente da Williams, que teve um dia difícil, como esperado. Albon completou muitas voltas neste segundo treino, ao contrário de Sainz, que nem chegou sequer a calçar os pneus macios.

Cadillac e Aston Martin com dificuldades

As equipas claramente em maiores dificuldades são a Cadillac e a Aston Martin. Ambas completaram poucas voltas, algo particularmente visível no caso da Aston Martin, com Alonso a fazer 18 voltas e Stroll apenas 13.

Valtteri Bottas realizou 28 voltas, enquanto Sergio Pérez se ficou por apenas duas.

A nova era começa, como seria de esperar, com muitas interrogações. Pilotos e equipas tentam conhecer melhor os carros e extrair toda a performance, o que gera situações pouco habituais, como reduções de caixa em determinadas curvas apenas para garantir potência elétrica nas retas.

Algumas voltas parecem relativamente limpas, mas não resultam nos tempos esperados, pois ainda existe um processo complexo de calibração da entrega de energia elétrica. Há também a questão da travagem, com a curva 3 a apanhar vários pilotos desprevenidos.

A nova Fórmula 1 já está em pista e ainda é cedo para tirar conclusões. Ainda assim, a tendência observada no Bahrein parece manter-se e muitos antecipam um regresso dos duelos entre Mercedes e Ferrari já neste fim de semana.