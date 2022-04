GP Austrália F1, TL2: Ferrari a liderar novamente, agora Charles Leclerc | AutoSport

A Ferrari voltou a liderar um treino livre na Austrália. Depois de Carlos Sainz (Ferrari F1-75)

ter sido o mais rápido na primeira sessão batendo o seu colega de equipa por mais de meio segundo, desta feita foi a vez de Charles Leclerc (Ferrari F1-75) a ser o mais rápido em pista, tendo já ficado claro que a Scuderia continua forte neste arranque de terceira prova do Mundial de Fórmula 1, o GP da Austrália.

Numa pista com alguns sinais de chuva no início do treino, depois de ter ficado a oito décimos, Max Verstappen (Red Bull RB18) foi desta feita segundo a 0.245s, aproximando-se significativamente da frente, mesmo continuando a queixar-se de não conseguir inserir como pretende o seu Red Bull RB18 em curva.

Depois de ter liderado a primeira sessão, Carlos Sainz (Ferrari F1-75) foi agora terceiro, a quase quatro décimos do seu colega de equipa.

A sessão foi interrompida a 11 minutos do fim, devido a detritos deixados pelo Aston Martin de Lance Stroll.

Bons sinais deixados pela Alpine, com Fernando Alonso (Alpine A522/Renault) em quarto e Esteban Ocon (Alpine A522/Renault) em sexto. no meio de ambos, ficou Sergio Perez (Red Bull RB18) a quatro décimos do seu colega de equipa.

A Alfa Romeo continua a mostrar que está competitiva, com Valtteri Bottas (Alfa Romeo C42/Ferrari) a voltar a colocar o seu monolugar no top 10, desta feita em sétimo, na frente de Lando Norris (McLaren MCL36/Mercedes), com a equipa de Woking novamente a colocar os seus dois carros no top 10. Daniel Ricciardo (McLaren MCL36/Mercedes) foi 10º. contudo a equipa piorou face a primeira sessão, pois foram 5º e 8º.

Pierre Gasly foi nono com o seu AlphaTauri AT03/Red Bull, e como já se percebeu, nenhum Mercedes ficou no top 10. Na primeira sessão os dois carros de Brackley ficaram em 7º e 12º e desta feita, George Russell (Mercedes F1 W13/Mercedes) foi 11º e Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes) apenas 13º. Como se percebe, continuam os problemas nos Mercedes.

Sebastian Vettel (Aston Martin AMR22/Mercedes) não rodou depois do problema de motor da primeira sessão, e ainda pode ser penalizado, pois andou de moto em pista sem autorização da direção de corrida,

Desta feita a Haas não está tão bem quanto esteve no Bahrein e na Arábia Saudita, pois os seus pilotos, Kevin Magnussen (Haas VF-22/Ferrari) e Mick Schumacher (Haas VF-22/Ferrari) depois de terem sido 18º e 20º no TL1, fizeram agora um pouco melhor, 16º e 18º. Os Williams continuam no fundo da tabela.



Filme da sessão

Lando Norris registou a referência inicial num 1m21.852s, mas a liderança da McLaren não durou muito, com Charles Leclerc a passar para a frente com 1m20.898s.

Com 10 minutos de sessão, Bottas passou pela frente com 1m20.432s, na Mercedes George Russell e Lewis Hamilton tiveram ligeiras saídas de pista. Não é frequente ver o sete vezes campeão mundial fora de pista.

Com 10 minutos decorridos, Carlos Sainz passou para o topo da tabela com 1m19.979s, na frente de Leclerc, com 1m20.175s. Com Bottas em terceiro, três motores Ferrari na frente.

Pouco depois continua a ‘luta’ entre Leclerc, que faz 1m19.771s e passa para a frente com Sainz a responder com 1m19.568s.

A meio da sessão, Lewis Hamilton era sétimo com 1m20.521s, Fernando Alonso regista 1m19.537s, e passa para a frente, com os Ferrari a responder imediatamente. Ambos melhoram, mas desta vez é Sainz que leva a melhor com um 1m19.376s, voltando ao primeiro lugar, com o seu companheiro de equipa em segundo com um 1m19.487s.

Esteban Ocon passou para quarto, Max Verstappen sobe para quarto, entre os Alpine, Perez também melhora, mas é apenas sétimo tempo atrás de Norris, com 1m20.120s.

Leclerc baixa ainda mais o melhor tempo com 1m18.978s, os dois Red Bull melhoram um pouco e os dois McLaren também. A 15 minutos do fim da sessão, Verstappen passou a dividir os dois Ferrari com um 1m19.223s e a 12 minutos do fim há uma bandeira vermelha, causada por destroços na trajetória oriundos do Aston Martin de Stroll.

A sessão terminou sem mais nada de registo.

Treino Livre 2

Treino Livre 1