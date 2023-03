GP Austrália F1, TL2: Fernando Alonso lidera em sessão muito condicionada pela chuva | AutoSport

A chuva marcou presença no segundo treino livre do Grande Prémio da Austrália e não permitiu que as equipas trabalhassem livremente, passando os monolugares muito tempo dentro das suas boxes. Os tempos rápidos foram registados nos primeiros 15 minutos, antes de começar a chover, com os trabalhos a serem fortemente afetados pelas condições meteorológicas. Assim, sendo, e significando muito pouco, Fernando Alonso terminou o treino com o tempo mais rápido (1:18.887s), sendo seguido por Charles Leclerc e Max Verstappen. Logan Sargeant não saiu da box da Williams depois do problema no FW45 no primeiro treino do GP.

Há ainda muita coisa para perceber no terceiro e derradeiro treino livre da prova australian.

Depois de uma primeira sessão de treinos disruptiva, o treino dois do Grande Prémio da Austrália revestiu-se de mais importância. Além de ocorrer à mesma hora da corrida de domingo, as equipas tinham muito trabalho pela frente durante os 60 minutos da sessão, ameaçada pela possibilidade de chuva.

Preocupadas com a possibilidade de chover, as equipas enviaram todos os seus carros para a pista logo que o semáforo verde se acendeu, excetuando os dois Williams FW45. O de Logan Sargeant, que tinha visto o monolugar desligar-se no treino inaugural da prova australiana, estava a ser intervencionado pelos mecânicos da equipa.

Foi Carlos Sainz o primeiro a colocar-se na frente da tabela de tempos com pneus médios, obtendo o tempo de 1:20.378s, até que Fernando Alonso bateu o tempo do seu compatriota, também com médios da Pirelli, com o crono de 1:18.887s.

Ainda durante os primeiros quinze minutos da sessão, alguns pilotos queixaram-se bastante do tráfego em pista, algo que pode ser uma preocupação para a sessão de qualificação de amanhã. Sergio Pérez e Carlos Sainz viram, por exemplo, as suas voltas rápidas abortadas, pouco antes de começar a chover e deitar por terra algumas tentativas de melhorar os tempos anteriormente definidos.

Assim, depois das primeiras tentativas de voltas rápidas, Fernando Alonso tinha estabelecido o melhor registo, seguido de Charles Leclerc, que tinha registado o seu tempo a 0.445s do espanhol, e Max Verstappen. George Russell, com pneus duros, era o quarto mais rápido naquela altura, tendo ficado a 0.785s do tempo de Alonso.

Com a chuva a marcar presença em Melbourne, só quase à passagem dos trinta minutos é que os carros regressaram à pista. Carlos Sainz foi o primeiro com pneus macios, mas foi rapidamente para a box.

Nos últimos vinte minutos houve uma nova tentativa de alguns carros voltarem à pista, desta vez com pneus intermédios, mas as condições de pista não permitiam que os pilotos pudessem fazer o seu trabalho e as equipas tinham menos dados recolhidos.