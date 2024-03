GP Austrália F1, TL1: O acidente de Alex Albon | AutoSport

Alex Albon provocou as bandeiras vermelhas durante o FP1 do Grande Prémio da Austrália depois de um forte acidente no Circuito de Albert Park. As repetições mostraram que o piloto da Williams exagerou na passagem sobre o corretor à entrada da Curva 6, o que lhe provocou o despiste, depois de deslizar e embater nos muros do lado de dentro na Curva 7. Com a velocidade a que viajava, Albon saltou pela pista e bateu no muro exterior na Curva 8, antes de o seu FW46 parar.

Felizmente, Albon falou ao rádio para confirmar que estava bem após o forte impacto, antes de sair do carro quando a sessão foi interrompida. No entanto, a Williams confirmou mais tarde que Albon não iria participar no FP2 enquanto a equipa continuava a avaliar os danos no carro. Clique no link para ver o vídeo.