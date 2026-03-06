GP Austrália F1, TL1: Ferrari na frente no primeiro treino livre do ano

A temporada de 2026 da Fórmula 1 arrancou oficialmente em Melbourne com o primeiro treino livre do Grande Prémio da Austrália. Num fim de semana marcado por várias estreias, seja dos novos monolugares, ao abrigo do novo regulamento técnico, seja da nova grelha que conta agora com 11 equipas, Charles Leclerc colocou a Ferrari no topo da tabela de tempos, superando o colega Lewis Hamilton e Max Verstappen.

O monegasco assinou a melhor volta da sessão com 1m20,267s, confirmando um início promissor para a equipa italiana no circuito urbano de Albert Park, dando alento aos que apostava na Scuderia como uma das favoritas para o arranque da temporada.

FP1 is complete ✅ Charles Leclerc tops the timesheets to round out a Ferrari 1-2 in Albert Park 👀#F1 #AusGP pic.twitter.com/HWw3rjPWvn — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Ferrari começa forte com Leclerc no topo

A Ferrari foi a grande protagonista da primeira sessão de treinos livres da nova era regulamentar da Fórmula 1. Numa sessão relativamente tranquila, Leclerc assegurou a liderança nos instantes finais, ultrapassando Hamilton e consolidando um domínio inicial da equipa de Maranello.

O piloto monegasco completou 32 voltas, o maior número da sessão, e melhorou progressivamente os seus tempos até fixar a marca que lhe garantiu o primeiro lugar.

Hamilton terminou a sessão em segundo, a 0,469 segundos do colega de equipa, enquanto Verstappen fechou o pódio provisório do treino, a 0,522 segundos.

Logo atrás ficaram Isack Hadjar, no outro Red Bull, e o estreante Arvid Lindblad, que surpreendeu ao garantir o quinto melhor tempo.

Primeiros testes para os novos monolugares de 2026

O primeiro piloto a sair das boxes foi Nico Hülkenberg, ao volante do Audi. Ainda assim, foi Max Verstappen quem estabeleceu a primeira volta rápida relevante da sessão.

Nos primeiros minutos registou-se uma grande rotação na liderança da tabela de tempos, com vários pilotos a ocuparem momentaneamente o primeiro lugar, incluindo Isack Hadjar e Kimi Antonelli, antes de Leclerc assumir o comando.

We've missed this view 👀 F1 is back for 2026, and it's Nico Hulkenberg who leads the field out for the start of FP1 👊#F1 #AusGP pic.twitter.com/qDkzUcU7GZ — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Inicialmente, os tempos eram cerca de cinco segundos mais lentos do que no ano anterior, reflexo da fase inicial de adaptação aos novos carros.

McLaren e Aston Martin enfrentam problemas técnicos

Apesar do início relativamente calmo da sessão, algumas equipas enfrentaram dificuldades mecânicas.

A McLaren teve um arranque complicado. Oscar Piastri relatou problemas na entrega de potência do motor, afirmando que o carro sem resposta do acelerador. O australiano regressou às boxes antes de voltar à pista mais tarde.

Já o campeão mundial Lando Norris completou apenas sete voltas. A equipa optou por terminar prematuramente a sua sessão para verificar um possível problema na caixa de velocidades, deixando o britânico apenas na 19.ª posição.

Ainda mais complicada foi a situação da Aston Martin. Fernando Alonso não participou no treino após a Honda detetar um possível problema na unidade de potência do seu monolugar. O companheiro de equipa Lance Stroll limitou-se a completar três voltas de instalação.

🟡 VIRTUAL SAFETY CAR 🟡 Alex Albon stops out on track, with the team reporting a hydraulic issue over the radio #F1 #AusGP pic.twitter.com/em7Y9T4xmJ — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Incidentes e interrupções durante a sessão

A sessão contou ainda com algumas interrupções. O estreante Arvid Lindblad, da Racing Bulls, provocou um Virtual Safety Car depois de parar à saída da via das boxes, aparentemente devido a um problema técnico.

Mais tarde, Alex Albon, da Williams, também obrigou à neutralização da sessão após parar na curva 10, possivelmente devido a uma fuga hidráulica.

Já Sergio Pérez, que corre pela nova equipa Cadillac, protagonizou um susto ao entrar em pião na curva 4 depois de reportar problemas de travagem do motor.

Getting in a spin! 😵‍💫 Checo Perez goes for a wild ride at Turn 4 💨#F1 #AusGP pic.twitter.com/AhYoh5xTv0 — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Estreia de novas equipas e surpresas na tabela

A sessão marcou igualmente a estreia oficial da Cadillac na Fórmula 1, tornando-se na 11.ª equipa do campeonato. Apesar de ainda longe do ritmo dos líderes, a equipa conseguiu completar o programa previsto. Valtteri Bottas e Sergio Pérez terminaram a cerca de quatro segundos do melhor tempo da sessão. Outro destaque foi o desempenho do estreante Lindblad, que terminou no top 5, num arranque encorajador para a Racing Bulls.

Com a primeira sessão concluída, pilotos e equipas tratam de analisar os dados recolhidos. O trabalho será fundamental para compreender o comportamento dos novos monolugares e preparar ajustes para o resto do fim de semana. O Treino Livre 2 do Grande Prémio da Austrália está agendado para as 05h00, onde se espera uma imagem mais clara do potencial das equipas nesta nova era da Fórmula 1.