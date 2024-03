GP Austrália F1: Terceira pole-position seguida para Max Verstappen | AutoSport

Terceira qualificação, terceira pole-position para Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda), desta feita batendo Carlos Sainz (Ferrari SF-24) por 0.270s numa sessão em que Charles Leclerc (Ferrari SF-24) não foi além do quinto lugar depois de ter ‘estragado’ a sua última volta cronometrada com um erro. Novamente a Ferrari a cometer erros, quando tudo apontava para, no mínimo dar outra luta à Red Bull.

Já a equipa de Milton Keynes, que estavam a ter um fim de semana algo complicado, com diversos pequenos problemas, voltaram à normalidade quando mais interessava, e Max Verstappen voltou a fazer a diferença.

Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda) foi terceiro na frente de Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) que faz aqui a sua melhor qualificação do ano.

Depois de ter sido duas vezes segundo, no Bahrein e na Arábia Saudita, e depois de liderar os treinos livres, desta feita e quando mais interessava, Charles Leclerc falhou e permitiu quatro monolugares à sua frente, logo numa pista em que é bem difícil ultrapassar.

Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes) foi sexto, na frente do melhor dos Mercedes o de

George Russell (Mercedes F1 W15), numa sessão em que Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15) nem passou da Q2, mostrando mais uma vez as enormes dificuldades que o inglês está de novo a ter com o seu Mercedes, não variando muito as suas posições na grelha, desta vez um pouco pior, 11º, depois de ter sido nono no Bahrein e oitavo em Jidá.

Yuki Tsunoda (RB VCARB 01/Honda) foi oitavo, e tem vindo sempre a melhorar as suas qualificações, este ano, depois de ter começado no Bahrein em 11º, Lance Stroll (Aston Martin AMR24/Mercedes) foi nono na frente do seu colega de equipa, Fernando Alonso (Aston Martin AMR24/Mercedes), com o canadiano a bater o espanhol pela primeira vez este ano.

A Q3 começou com os Ferrari na frente, mas na fase decisiva, Max Verstappen voltou a puxar dos galões e fez a diferença com um registo de 1:15.915s. Carlos Sainz ainda melhorou o seu registo mas já não se aproximou muito mais do piloto da Red Bull. A sessão de Alonso ficou condicionada logo na primeira tentativa de volta rápida, com o espanhol a seguir pela caixa de gravilha na curva 6, com Lance Stroll a aproveitar para o bater pela primeira vez este ano.

Q2: Lewis Hamilton eliminado

Grande surpresa no Q2 do Grande Prémio da Austrália. Lewis Hamilton foi eliminado no segmento intermédio da sessão de qualificação, juntamente com Alexander Albon, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu e Esteban Ocon.

Foram novamente os pilotos da Ferrrari a colocarem-se no topo da tabela de tempos, mas Max Verstappen passou para a liderança quando terminou a sua primeira volta rápida com a marca de 1:16.387s, deixando Carlos Sainz a 0.284s. Instantes antes da passagem aos últimos dez minutos do Q2, Oscar Piastri realizou uma boa volta, saltando para o segundo lugar, com uma margem de 0.214s para Verstappen.

Após as segundas voltas rápidas, Carlos Sainz voltou ao topo da tabela de tempos, com 1:16.189s, seguido de Max Verstappen, Charles Leclerc e Oscar Piastri, enquanto mais atrás, Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas e Esteban Ocon estavam em zona de eliminação.

Albon não saiu da box para uma última volta rápida, enquanto Kevin Magnussen melhorou um pouco o seu anterior registo, mas não o suficiente para sair da zona de eliminação. Yuki Tsunoda deixou os últimos lugares da tabela de tempos, empurrando Lance Stroll para essa zona. O piloto canadiano da Aston Martin conseguiu melhorar o registo e passou ao Q3, ao mesmo tempo que o pressionado Lewis Hamilton baixou ao 11º lugar e foi, desta forma eliminado.

Daniel Ricciardo eliminado na Q1

Daniel Ricciardo foi eliminado, pela primeira vez em Melbourne, ainda no Q1, depois do seu último tempo ter sido apagado por ter excedido os limites de pista no traçado do Albert Park. Com apenas 19 pilotos em pista, Esteban Ocon passou ao Q2, o que pode ser considerado já um bom resultado para a Alpine na qualificação, enquanto Nico Hülkenberg, Pierre Gasly e Zhou Guanyu se juntaram a Ricciardo, sendo eliminados neste primeiro segmento.

Os pilotos da Haas, Alpine e Alexander Albon foram os primeiros a entrarem em pista. O piloto tailandês sentiu algumas dificuldades em segurar o Williams FW46 na curva 11, ultrapassando os limites de pista e vendo o seu primeiro tempo a ser apagado pela direção de corrida.

Com Max Verstappen a queixar-se de muita subviragem do seu RB20, Carlos Sainz saltou para a frente da tabela de tempos, sendo seguido por Charles Leclerc, com 1:17.244s.

Ainda na Q1, foi dado a saber que no final da sessão será analisado pelo Colégio de Comissários Desportivos um possível impedimento entre Sergio Pérez e Nico Hülkenberg.

A cerca de oito minutos e meio, o piloto mexicano da Red Bull saltou para o segundo posto da tabela de tempos, mas logo atrás vinham mais rápido Fernando Alonso e Max Verstappen. O experiente espanhol saltou para o topo da tabela de tempos, seguido do neerlandês da Red Bull.

A liderança de Alonso demorou pouco tempo, novamente com os pilotos da Ferrari a passarem para a frente, com Sainz a realizar nova volta em 1:16.731s, com Leclerc a 0.253s.

Quando faltavam cinco minutos para o final da Q1, Albon, Zhou Guanyu, Pierre Gasly e Esteban Ocon estavam em zona de eliminação.

Gasly é outro que será investigado após a sessão, desta vez por violar as instruções do diretor da corrida na saída das boxes.

Ainda com três minutos para terminar o primeiro segmento da qualificação, Alexander Albon saltou para o top 5 da tabela de tempos, escapando à zona de eliminação, enquanto Daniel Ricciardo se encontrava numa situação mais complicada, entre os últimos pilotos do pelotão.

No final foi Yuki Tsunoda a ficar mais pressionado, mas o piloto japonês melhorou o seu anterior tempo e deixou os últimos lugares, assim como Esteban Ocon, que conseguiu passar à Q2, ao mesmo tempo que Ricciardo viu o seu último tempo apagado e foi eliminado em casa. Quando precisava de um bom resultado, o australiano juntou-se a Nico Hülkenberg, Pierre Gasly e Zhou Guanyu na eliminação ainda no Q1.