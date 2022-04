GP Austrália F1: Terá Carlos Sainz perdido o comboio do título? | AutoSport

Carlos Sainz está a ter um mau começo de época. O espanhol perdeu muitos pontos em Melbourne e pode ver a sua candidatura ao título ser arquivada, apesar de Mattia Binotto ter recusado que o espanhol tenha já à sua espera o papel de Nº2.

Charles Leclerc tem 71 pontos, contra 33 de Sainz, o que coloca o espanhol numa situação complicada. Sainz quer lutar pelo título mas, neste momento, Leclerc está mais forte e tem já a vantagem suficiente para fazer sentido a Ferrari optar por um piloto em detrimento de outro. Martin Brundle é dessa opinião:

“Carlos Sainz teve o fim-de-semana do inferno, perdendo uma volta de qualificação sólida quando o seu amigo Fernando Alonso causou uma bandeira vermelha ao sair de pista devido a problemas técnicos, e depois com mais dramas, com problemas no seu monolugar, não dando uma volta representativa”, escreveu Brundle na sua coluna para a Sky Sports F1.

“Fora da sua verdadeira posição, em nono lugar na grelha, precisou de uma mudança de volante de última hora que levou a uma péssima partida, e depois começou a ter uma luta brutal no meio do pelotão com pneus duros , acabando por fazer um pião. Ele pode muito bem acabar por ter de desempenhar um papel de apoio a Leclerc a partir daqui, dependendo da forma como a competição se vai desenrolar”.

Por um lado Sainz pode estar em apuros, mas olhando para o campeonato, a Red Bull ainda não tem apresentado a fiabilidade suficiente para se tornar numa indiscutível candidata e a Mercedes ainda procura o melhor ritmo. Assim, se a Ferrari se tornar na única equipa com argumentos inquestionáveis na luta pelo título ao longo de toda a época, Sainz pode ter ainda uma palavra a dizer, com uma luta interna que pode ser interessante. No entanto, o atraso que já tem é significativo e não será fácil de recuperar.