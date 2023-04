GP Austrália F1: Sinais positivos na Alpine apesar de acidente entre ambos os pilotos | AutoSport

A Alpine estava no bom caminho para somar pontos preciosos na luta pela posição cimeira do chamado ‘segundo pelotão’, mas à semelhança do que aconteceu com vários protagonistas, também os pilotos da equipa viram-se envolvidos nos incidentes da derradeira largada da grelha de partida. Pierre Gasly pode mesmo vir a ser suspenso durante uma corrida se for considerado culpado do acidente que também envolveu Esteban Ocon, tornando ainda pior uma situação já de si complicada para a estrutura gaulesa. Gasly está próximo de chegar ao máximo de 12 pontos de penalização em 12 meses e com isso ser suspenso por uma prova.

No entanto, para a Alpine foi um resultado para esquecer, mas com sinais francamente positivos. Gasly esteve na discussão pelo quarto lugar, tendo sido ultrapassado por Carlos Sainz e tentando responder ao adversário na fase final da corrida, o que nunca aconteceu, mas ao mesmo tempo contendo qualquer tentativa que pudesse vir de Lance Stroll, que seguia no último lugar deste trio de pilotos que rodou muito tempo junto.

Por sua vez, Esteban Ocon foi apanhado na confusão da primeira bandeira vermelha, mas conseguiu recuperar algumas posições e ganhar outras, alcançando os lugares pontuáveis pouco antes de mais uma interrupção.

Como referimos, apesar de ser um resultado frustrante para a equipa gaulesa, a corrida de hoje provou que o A523 pode acompanhar os adversários diretos.