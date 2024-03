GP Austrália F1: Siga a corrida AQUI | AutoSport

Volta 35: Leclerc regressou ao pitlane para nova paragem, com Norris e Piastri nas posições de pódio.

Volta 29: McLaren pede a Oscar Piastri para deixar passar Lando Norris, o que o australiano fez logo de seguida. Será uma tentativa do britânico para alcançar Charles Leclerc?

Ferrari lidera, seguida pela McLaren a meio da corrida

Volta 25: Depois das paragens e da desistência de Lewis Hamilton, Carlos Sainz lidera com mais de 3.3s para o seu companheiro de equipa. A Ferrari explicou pouco antes a Charles Leclerc que queriam manter as posições entre os dois pilotos da Ferrari, por isso não há qualquer luta entre primeiro e segundo classificados.

Seguem-se Oscar Piastri, Lando Norris, Fernando Alonso, Sergio Pérez, George Russell, Lance Stroll, Yuki Tsunoda e Alexander Albon, a fechar o top10.

Volta 18: Esteban Ocon aproveitou e parou sob o Virtual Safety Car com os mecânicos a trabalharem no travão traseiro direito, confirmando-se depois que foi uma proteção de uma viseira que ficou presa na conduta de ar no travão.

Volta17: Desistência de Lewis Hamilton!

Lewis Hamilton é o segundo piloto a desistir da corrida do GP da Austrália, depois de ter sentido uma falha no Mercedes W15, momentos depois de ter tentado ultrapassar Sergio Pérez (que saiu do pitlane nessa altura).

O piloto britânico estava fora do top10 depois da sua paragem, ainda com pilotos à sua frente sem terem parado. Houve um curto período de Virtual Safety Car para ajudar à retirada do monolugar do britânico.

Volta 15: Lando Norris parou, enquanto Sainz ainda não o fez e tem 17.2s de vantagem para Fernando Alonso, que também ainda não parou.

Norris regressou atrás de Oscar Piastri, com pneus duros montados no seu MCL38, seguindo ambos os pilotos da McLaren atrás de Charles Leclerc.

Sergio Pérez foi pressionado por Lewis Hamilton quando saiu do pitlane, mas aguentou a 10ª posição. O britânico está fora do top 10 depois das paragens.

Volta 13: Classificação após 13 voltas

Volta 9: Nova paragem lenta da Sauber, novamente com Valtteri Bottas a perder muito tempo parado na box

Volta 8: George Russell e Lance Stroll param nas boxes – pneus médios por duros – reagindo às paragens antecipadas de outros pilotos e de Lewis Hamilton no final da volta 7, de pneus médios para duros.

Volta 5: Paragem antecipada para Daniel Ricciardo, que deixou os pneus macios e passa a utilizar os compostos duros.

Volta 4: Fumo a sair do RB20 de Max Verstappen!

O piloto queixou-se de fogo e chegou ao pitlane. Desistência do líder do campeonato com um problema na roda traseira direita.

Volta 3: O neerlandês queixou-se no rádio de ter perdido o carro antes da ultrapassagem de Sainz. O tricampeão do Mundo está na perseguição ao líder da prova.

Volta 2: Carlos Sainz ultrapassa Max Verstappen! Novo líder da corrida

Volta 1: Arranca a corrida do GP da Austrália!

Max Verstappen mantém a liderança após a curva 1, passando todos os pilotos sem qualquer incidente nesta área sensível de Albert Park.

George Russell ganhou uma posição, ultrapassando Sergio Pérez nos primeiros metros da prova.

3:59h – Fernando Alonso, Nico Hülkenberg e Zhou Guanyu arrancam com pneus duros, Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo partem com os macios e os restantes pilotos com médios.

3:50h: Temperaturas:

Temperatura da pista: 38ºC

Temperatura do ar: 20ºC

Humidade: 45%

Probabilidade de chuva para esta corrida: 0%

1º GP 1996

Voltas 58

Circuito 5.278 Km

Corrida 306.124 Km

Recorde 1:20.235 Sergio Perez (2023)

3:45h – 19 pilotos em pista para a corrida do GP da Austrália, devido à ausência de Logan Sargeant, mas apenas 18 pilotos na grelha de partida. Isto porque Zhou Guanyu vai arrancar das boxes depois de ter danificado a asa dianteira, o que obrigou a uma alteração das especificações, uma vez que a equipa não tem peças sobressalentes da mesma versão, uma infração às regras de parque fechado.

3:40h – Grelha de partida para o GP da Austrália: