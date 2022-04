GP Austrália F1, Sergio Pérez: “terceiro é um bom lugar para começar amanhã” | AutoSport

Sergio Pérez andou nos dois primeiros treinos livres entre os 0.5 e 06s da frente, mas no derradeiro treino livre ficou bem mais perto, a 0.148s, o que não conseguiu manter na qualificação: “Sergio Pérez, foi bom, Q1 e Q2 foram boas, mas as bandeiras vermelhas não ajudam a manter o impulso e o terceiro é um bom lugar para começar amanhã” começou por dizer Pérez que depois da pole da Arábia Saudita, arranca agora do terceiro lugar: “estou contente com o carro penso que temos uma boa corrida pela frente, espero que amanhã possamos dar uma boa corrida a estes excelentes adeptos”, disse o mexicano.