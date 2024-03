GP Austrália F1, Sergio Pérez: “posição não é muito relevante neste momento” | AutoSport

Sergio Pérez esteve perto de alcançar um lugar na primeira fila da grelha de partida, mas Carlos Sainz melhorou a marca anterior e bateu o piloto mexicano da Red Bull, relegando-o para o terceiro posto. Ainda assim, e antevendo uma maior degradação dos pneus do que o previsto, Pérez está confiante que a posição no arranque vai ter pouco impacto no resultado da corrida.

“Penso que tinha um pouco mais para dar. No primeiro setor, principalmente na curva 1 na minha última tentativa, não consegui ter o melhor desempenho, o que significa perder um décimo, décimo e meio”, disse o piloto mexicano. No entanto, explicou estar “satisfeito, tendo em conta o fim de semana que temos tido. Amanhã temos uma luta em mãos com a Ferrari e também com o resto do pelotão, porque acho que a degradação vai ser muito alta. Por isso, a terceira posição não é muito relevante neste momento”.

Pérez sublinhou que a equipa tem de mudar “um pouco a estratégia para amanhã e veremos quem consegue aguentar em termos de degradação” dos pneus.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA