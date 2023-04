GP Austrália F1, Sergio Pérez: “Passei a ser um passageiro assim que travei” | AutoSport

Após ter começado bem o fim de semana do Grande Prémio da Austrália, o segundo dia de ação em pista provou ser um pesadelo para Sergio Pérez. Nunca esteve à vontade com o equilíbrio do carro no derradeiro treino livre e bloqueou a travagem algumas vezes, os mesmos problemas que resultaram na saída de pista na Q1 e o obrigaram a perder o resto da sessão. O piloto mexicano vai arrancar da última posição da grelha de partida, enquanto Max Verstappen o faz da pole position.

“Tivemos uma pequena questão técnica no treino livre 3 e pensamos que a tínhamos resolvido, mas obviamente não o fizemos”, confirmou Pérez depois da qualificação. “É algo que se passa na repartição de travagem. Foi muito difícil fazer alguma coisa. Passei a ser um passageiro assim que toquei no travão. Só espero que amanhã sejamos capazes de reparar e que possamos correr para minimizar os danos”.

O piloto não quis entrar em pormenores sobre o problema nos travões, mas disse confiar plenamente na equipa e que serão “capazes de ultrapassar este problema e de ter um ritmo de corrida forte”.