GP Austrália F1, Sergio Pérez: “Foi um bom resultado, mas infelizmente perdemos o Max” | AutoSport

Com a desistência de Max Verstappen durante a corrida do GP da Austrália, a segunda em três corridas, Sergio Pérez passou a ser o piloto da Red Bull melhor classificado no campeonato de pilotos. O mexicano ocupa o quarto posto com 30 pontos, a 3 pontos de Carlos Sainz e com mais 2 que Lewis Hamilton.

Na corrida, Pérez teve de ultrapassar por duas vezes Lewis Hamilton, depois deste ter tido um bom arranque na partida do GP.

“Foi complicado. Lewis [Hamilton] ultrapassou-me, travou mais tarde para a curva 1 e depois disso, foi tentar alcançá-lo, passar pelo Virtual Safety Car e por aí. O meu primeiro stint foi muito pobre em termos de degradação, por isso tive algumas dificuldades. Com os [pneus] duros, no Safety Car, tivemos azar porque perdemos duas posições, que recuperamos mais tarde”, explicou o piloto da Red Bull.

Pérez lembrou ainda que o resultado foi bom, mas a equipa estava na luta por duas posições finais do pódio. “Foi um bom resultado, mas infelizmente perdemos o Max [Verstappen] e um pódio a dobrar para a equipa”.