GP Austrália F1: Será que Lewis Hamilton dá a volta? | AutoSport

É um dos pontos mais ‘quentes’ do ano até aqui, a prestação de Lewis Hamilton, que não conseguiu fazer melhor do que se qualificar em nono e oitavo, agora apenas em 11º, terminando as duas primeiras corridas, Bahrein e Arábia Saudita, em sétimo e nono. Muito pouco, e um caso caso de má relação com o seu novo carro, o Mercedes W15, que o seu colega George Russell confirma ter problemas, mas tendo conseguido bem melhores resultados do que o sete vezes Campeão do Mundo.

Desta feita Lewis Hamilton não conseguiu passar à Q3 depois de ter sido segundo em Melbourne na época passada. A Mercedes teve dificuldades na Q2 e Russell só conseguiu passar no décimo lugar, 0,059s à frente do seu colega de equipa, que ficou na P11.

Hamilton diz que o vento tem tornado a vida particularmente difícil para a Mercedes sempre que aumenta a velocidade, mudando a sensação do carro, de competitivo no início do sábado para “muito mais no fio da navalha” na qualificação.

Se as condições estiverem mais calmas na corrida, então Hamilton poderá atacar com um pouco mais de confiança, mas de qualquer forma ele sentirá que tem um carro mais rápido do que os Aston Martin e Tsunoda à sua frente. No entanto, a dificuldade de ultrapassar esses carros é outra questão, e o progresso inicial será provavelmente crucial se Hamilton quiser marcar pontos significativos.

Para o inglês tem sido um péssimo começo de época, a não augurar nada de bom para o que aí vem…