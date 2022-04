GP Austrália F1: Será que a batalha Red Bull vs Ferrari vai continuar? | AutoSport

Depois do que se viu nas duas primeiras corridas da época, o mais certo é que Red Bull e Ferrari mantenham a luta que teve lugar nas duas primeiras corridas, no Bahrein e Arábia Saudita. A pista de Jidá não é muito diferente do que vamos ter agora em Melbourne, embora haja travagens mais fortes.

Charles Leclerc e Max Verstappen têm uma vitória cada, mas é o monegasco que está na liderança inicial do campeonato, depois de terminar em segundo lugar em Jidá. Em ambas as duas primeiras corridas, nas primeiras voltas assistiu-se a batalhas fantásticas entre Leclerc e Verstappen pela liderança, com a última corrida a resolver-se apenas na última curva da última volta, até aí não havia a certeza de quem chegaria à vitória.

Num ano em que os regulamentos mudaram drasticamente, é sempre difícil prever, ainda mais o que pode suceder em Albert Park, que apesar de ter muitas zonas que se assemelha a Jidá, é um pouco diferente. Certamente haverá ainda mais lutas este fim-de-semana.