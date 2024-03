GP Austrália F1: Será a Ferrari capaz de desafiar a Red Bull? | AutoSport

Os sinais são de que a Ferrari tem desempenho para pressionar a Red Bull, com Perez – que começará em sexto depois de receber uma penalização na grelha por impedir Nico Hulkenberg na Q1 – admitindo que os campeões em título adaptaram a sua estratégia para tentar combater a ameaça, mas ainda é Verstappen que começa com a vantagem da pole position.

Esse sentimento continuou a crescer na sexta-feira, quando Charles Leclerc impôs o ritmo no TL2, mas, mais notavelmente, a Ferrari pareceu competitiva em ritmo de corrida, e foi então que Carlos Sainz assumiu o manto para desafiar os Red Bull na qualificação. Depois de liderar a Q1 e a Q2, Sainz dividiu Max Verstappen e Sergio Perez (que foi depois penalizado em 3 posições) com um desempenho notável, dado o facto de ter sido submetido a uma cirurgia para remover o apêndice há apenas 15 dias.

A diferença entre a Red Bull, vencedora da corrida, e a Ferrari, melhor classificada, na Arábia Saudita, há duas semanas, era cerca de metade do que em 2023, e o Diretor da Equipa, Fred Vasseur, afirmou no início deste fim de semana que não precisava de tais estatísticas para saber que a sua equipa está na direção certa.

