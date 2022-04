GP Austrália F1, Sebastian Vettel: “Infelizmente a nossa corrida foi demasiado curta” | AutoSport

Sebastian Vettel teve um fim de semana muito difícil. Na sexta-feira fez apenas uma hora de treinos, no sábado voltou a ter problemas e fez apenas uma volta na qualificação e na corrida, tentou forçar o andamento, mas deu-se mal com isso. Vários erros na sua primeira corrida do ano, onde claramente tentou compensar o tempo perdido, sem sucesso. Vettel estava desanimado no final da sua corrida:

“O carro talvez tenha sido demasiado difícil de guiar para mim hoje. Tentei forçar o andamento em demasia e perdi o controlo do carro. Ter perdido as duas primeiras corridas do ano não ajudou. Foi a primeira vez que fiz uma corrida com estes carros e houve algumas coisas que entendi, mas infelizmente a nossa corrida foi demasiado curta. “