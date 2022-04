GP Austrália F1, Sebastian Vettel: “é como chegar atrasado à escola” | AutoSport

Sebastian Vettel, piloto da Aston Martin está de volta, depois de somente ter testado os novos F1, mas ainda sem competir, já que ficou de fora no Bahrein e na Arábia Saudita devido à covid-19. É no mínimo curiosa a frase do alemão que ‘sentencia’ este regresso: “Depois de testar positivo e faltar às duas primeiras corridas, parece um pouco como chegar atrasado à escola, por isso estou realmente ansioso por voltar a andar”, disse Vettel que só agora vai começar a sua temporada na Fórmula 1