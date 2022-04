GP Austrália F1, Sebastian Vettel: de F1 e de moto em pista, possível penalização à vista | AutoSport

Sebastian Vettel está a ser investigado devido ao facto de ter andando em pista com uma moto para regressar ao paddock da Fórmula 1 no final do primeiro treino livre do Grande Prémio da Austrália.

A sua sessão terminou cedo, pois o alemão sofreu uma perda de potência no motor do seu Aston Martin, o que o levou a parar em pista. Vettel teve que usar o extintor devido a um princípio de incêndio, e a situação levou-o a ficar fora do segundo treino livre. Após o regresso de Vettel, a direção de corrida anunciou que Vettel estava sob investigação por entrar na pista sem autorização.

Isto coloca-o em risco de punição por parte da FIA.