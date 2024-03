GP Austrália F1: Ricciardo pretende capitalizar bom andamento dos treinos na qualificação | AutoSport

Daniel Ricciardo está de olho num lugar no Q3 na sessão de qualificação do Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1, depois de um início promissor para o fim de semana durante as sessões de treinos livres realizadas na madrugada de hoje.

O piloto australiano concluiu a primeira sessão de treinos livres como o 11º mais rápido, ficando 0,7 segundos atrás do melhor tempo da sessão. Apesar de uma ligeira queda no desempenho durante o segundo treino, onde caiu para a 12ª posição, Ricciardo manteve-se otimista. Enquanto isso, o seu companheiro de equipa Yuki Tsunoda, demonstrou um ritmo ligeiramente melhor em ambas as sessões de treinos, o que indica uma forte posição na tabela de tempos da RB à medida que se aproximam as fases cruciais do fim de semana: a qualificação e a corrida.

Ricciardo pretende, desta forma, capitalizar o rendimento nos treinos na sessão de qualificação do GP caseiro. “A manhã começou bem, começaos com o pé direito”, disse o australiano da RB. “Definitivamente, acho que estamos a um passo do Q3”.

Peter Beyer, diretor executivo da RB, admitiu que Ricciardo estava menos satisfeito com o seu carro do que Tsunoda, mas mostrou-se cautelosamente otimista. “Trouxemos uma nova asa traseira, que usamos em ambos os carros e que parece ter funcionado”, revelou o responsável, explicando ainda que essa atualização foi o resultado do foco da sua equipa no equilíbrio do VCARB01.

Afirmando que a aderência do seu monolugar no traçado australiano foi boa, depois de vários adversários sentirem dificuldades para segurar os carros dentro do limite da pista, Ricciardo salientou a necessidade de “um pouco de trabalho a fazer” antes da qualificação em relação ao seu ritmo, mas nada de muito importante. “Há, como sempre, um pouco que posso melhorar e depois alterar um pouco a afinação do carro, e isso deve dar-nos uma boa oportunidade”, concluiu o piloto da RB.

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool