GP Austrália F1: Resultados finais e classificações
Por Fábio Mendes a 9 Março 2026 15:05
George Russell é o primeiro líder do campeonato, após a vitória no GP da Austrália, com a Mercedes a começar na liderança no campeonato de construtores. A Corrida terminou com 16 pilotos classificados, dois DNS e trÊs pilotos a desistirem. A melhor volta ficou para Max Verstappen (1:22.091).
Classificação pilotos
Classificação construtores
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
